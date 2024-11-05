Acun Ilıcalı: "Fenerbahçe'ye her hafta hata yapılıyor"

Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor'la oynadıkları maç hakkında Ekol TV'ye konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'ye her hafta hata yapılıyor'
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05 Kasım 2024 01:14
Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maç hakkında Ekol Tv'ye açıklamalarda bulundu.

"TRABZON ALEYHİNE HATA OLDU, BİZE 3 HATA OLDU"

Fenerbahçe asbaşkanı Ilıcalı, "Herkesin şikayeti var, biz ayrıcalık istemiyoruz zaten. Trabzonspor aleyhine de fahiş hata oldu kabul ediyorum, bizim aleyhimize de 3 tane oldu. Söylediğim gibi Trabzonspor'un başına da gelir bu. Bizim başımıza her hafta geliyor onu unutmayın. Trabzon'a geldi ama bize her hafta geliyor." ifadelerini kullandı.

 
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