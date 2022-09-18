Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de taşlar yerinden oynamaya başladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin istifasını yönetime sunduğu gündeme geldi.



ŞOTA ARVELADZE İSTİFASINI SUNDU



İngiliz basınında yer alan habere göre; Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın hemen ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu. Ilıcalı'nın ise Gürcü teknik adama bir şans daha tanımayı planladığı ve Luton Town maçında alınacak kötü sonucun ardından ayrılığın kesinleceşeceği ifade edildi.



ARVELADZE'NİN HULL CITY KARNESİ



Şota Arveladze, 29 karşılaşmada 1.10 puan ortalaması tutturdu. Gürcü çalıştırıcı, 29 maçta 9 galibiyet 6 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.



KADRODA TANIDIK İSİMLER VAR



Bilindiği üzere Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Pelkas'ı kadrosuna kattı. Ayrıca Antalyaspor'dan Doğukan Sinik için 4 milyon euro bedel ödenmişti. Kadroda daha önce Denizlispor'da oynayan Kolombiyalı golcü Oscar Estupinian ve Hatayspor'dan ayrılan Adama Traore de yer alıyor.





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