Acun Ilıcalı'dan Hull City hayranlarına jest!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 500 taraftarı 5 günlüğüne Türkiye'ye tatile getireceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Hull City hayranlarına jest!
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08 Nisan 2022 16:52
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan hayranlarına büyük bir jest geldi.

Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:

"Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız" 

 
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