Acun Ilıcalı'dan Hull City hayranlarına jest!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan hayranlarına büyük bir jest geldi.
Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.
İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:
"Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız"
Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.
İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:
"Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız"