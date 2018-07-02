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"Açıklıyorum, ben bir eşcinselim..."

Amerika Ligi MLS takımı Minnesota United'da forma giyen genç futbolcu, eşcinsel olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Açıklıyorum, ben bir eşcinselim...'
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02 Temmuz 2018 15:20
Amerika Ligi MLS takımı Minnesota United'ın 23 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu Collin Martin, takımının FC Dallas'a 1-0 mağlup olduğu maç öncesi eşcinsel olduğunu açıkladı.

Collin Martin, bu açıklamasının ardından dünyadaki diğer eşcinsel sporcularında bu konu hakkında topluma bilgi vermesini teşvik etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Martin, "Bana gösterilen destek ve atılan mesajların yoğunluğu beni çok şaşırttı. Keşke hepsine teker teker cevap verebilsem. Ailem ve takım arkadaşlarım da dahil olmak üzere bütün dostlarım eşcinsel olduğumu yıllardır biliyorlar. Takımın da bunu bilmesinden dolayı gurur duyuyorum. MLS'de herkes tarafından kabul gördüm ve bu açıklama yapmamı kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.



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