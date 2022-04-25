ACI KAYBIMIZ

Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hakan Çarmıklı'nın değerli babası olan saygıdeğer büyüğümüz Orhan Çarmıklı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Orhan Çarmıklı'nın cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Sporx.com ailesi olarak merhum Orhan Çarmıklı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Orhan Çarmıklı'nın cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Sporx.com ailesi olarak merhum Orhan Çarmıklı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.