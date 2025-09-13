Abraham'ın suskunluğu 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i evinde 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'den geldi.
4 MAÇTIR SUSKUN
Beşiktaş'ın gol silahlarından Tammy Abraham, üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıramadı.
RAMS Başakşehir karşısında rakip kalede etkili olamayan tecrübeli oyuncu, Lausanne ile oynanan 2 maçta da takımına gol desteği veremezken Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti.
Abraham, Avrupa'da Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile oynanan karşılaşmalarda gol atmıştı.
Siyah-beyazlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'den geldi.
4 MAÇTIR SUSKUN
Beşiktaş'ın gol silahlarından Tammy Abraham, üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıramadı.
RAMS Başakşehir karşısında rakip kalede etkili olamayan tecrübeli oyuncu, Lausanne ile oynanan 2 maçta da takımına gol desteği veremezken Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti.
Abraham, Avrupa'da Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile oynanan karşılaşmalarda gol atmıştı.