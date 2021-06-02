Aboubakar ve Talisca takım arkadaşı olabilir

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi ve aynı zamanda kendisini Porto'ya bağlayan sözleşme de sona eren Vincent Aboubakar'a 2 Arap kulübünün teklif yapığı belirtiliyor.



Kamerunlu oyuncuyla Al-Nassr kulübünün temsilcileri ciddi bir miktarla Aboubakar'ın kapısını çaldığı öğrenildi. Al Nasr'ın ardından Al-Ittihad'ın da menajerler aracılığıyla teklifini yaptığı öne sürüldü. Özellikle Al Nasr'ın Talisca'yı transfer ettikten sonra Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Aboubakar'ı da kadrosunda görmenin planlarını yaptığı ifade ediliyor.



Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu tamamlayan 29 yaşındaki santrafor Vincent Aboubakar, 29 maçta 16 gol 5 asistle oynamıştı. Kamerunlu oyuncu sakatlığı nedeniyle sezonun son 6 maçında oynayamamıştı.



