Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a FLAŞ sözler

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, Instagram hesabından Burak Yılmaz hakkında çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a FLAŞ sözler
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14 Kasım 2023 17:29
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar hakkındaki sözlerinin yankıları sürüyor.

Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, Instagram hesabından Burak Yılmaz'ın Aboubakar hakkındaki sözleri için çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"İYİ OYUNCU OLMANIZ SİZİ İYİ HOCA YAPMAZ"

Yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'ı etiketleyen Demirel, "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği." ifadelerini kullandı.



BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, Attila Gökçe'ye verdiği röportajda, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Burak Yılmaz'ın ifadeleri üzerine Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanılmıştı;

"Oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır. Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır.

'OYNAMAMA SEBEBİ SAKATLIK'

Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar'ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır."



 




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