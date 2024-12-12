Abdurrahim Albayrak, Melo ile buluştu

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Türkiye'ye gelen Felipe Melo ile bir araya geldi.

Haber; Sporx.com
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Abdurrahim Albayrak, Melo ile buluştu
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12 Aralık 2024 17:40
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo ile bir araya geldi.

Türkiye'ye gelen Melo ile buluşan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım kardeşim Felipe Melo ve eşi Roberta, Brezilya'dan Türkiye'ye geldi. İkisini de çok çok çok özlemişim, ikisini de çok çok çok seviyorum. Birlikte çok güzel günlerimiz oldu, ikisine de I love you diyorum" sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR MAÇINI İZLEYECEK

Türkiye'ye gelen Felipe Melo'nun, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçı tribünden takip etmesi bekleniyor.

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