Abdullah Avcı'nın kalmasını istediği 4 futbolcu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği isimler ortaya çıktı.

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Abdullah Avcı'nın kalmasını istediği 4 futbolcu
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26 Nisan 2021 10:42
Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Hosseini, Kamil ve Baker'ın yanı sıra Arap takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için teknik direktör Abdullah Avcı net konuştu…

Tecrübeli hoca yönetime "4 oyuncu da takımda kalmalı. Bu kadro kalitesi ve derinliği için önemli" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da kiralık oyunculardan Benik Afobe ile yollar kesin olarak ayrılacak. Diğer kiralık oyuncu Marlon'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

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