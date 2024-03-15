Abdullah Avcı'nın İsmail Kartal'a büyük üstünlüğü!

Abdullah Avcı, İsmail Kartal ile rakip olduğu 8 maçta 4 galibiyet aldı, yalnızca 1 kez kaybetti. 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın İsmail Kartal'a büyük üstünlüğü!
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15 Mart 2024 11:23
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev maç öncesi iki teknik adam arasındaki istatistikler dikkat çekiyor. Rakamlarda Trabzonspor'un patronu Avcı öne çıkıyor.

Abdullah Avcı ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı takımlar ligde daha önce 8 kez kozlarını paylaştı.

Bu karşılaşmaların sadece 1'inde İsmail Kartal'ın yüzü gülerken, Abdullah Avcı 4 mücadeleyi kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle bitti.

Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, pazar akşamı 40 bin taraftarın desteğiyle galibiyete uzanıp, bu istatistiği devam ettirmek amacında.

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