Abdullah Avcı'nın İsmail Kartal'a büyük üstünlüğü!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev maç öncesi iki teknik adam arasındaki istatistikler dikkat çekiyor. Rakamlarda Trabzonspor'un patronu Avcı öne çıkıyor.
Abdullah Avcı ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı takımlar ligde daha önce 8 kez kozlarını paylaştı.
Bu karşılaşmaların sadece 1'inde İsmail Kartal'ın yüzü gülerken, Abdullah Avcı 4 mücadeleyi kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle bitti.
Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, pazar akşamı 40 bin taraftarın desteğiyle galibiyete uzanıp, bu istatistiği devam ettirmek amacında.
Abdullah Avcı ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı takımlar ligde daha önce 8 kez kozlarını paylaştı.
Bu karşılaşmaların sadece 1'inde İsmail Kartal'ın yüzü gülerken, Abdullah Avcı 4 mücadeleyi kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle bitti.
Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, pazar akşamı 40 bin taraftarın desteğiyle galibiyete uzanıp, bu istatistiği devam ettirmek amacında.
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