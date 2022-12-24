Abdullah Avcı: 'Fenerbahçe'nin oyununu biliyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.



Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin çok net oyun planları var. Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz yanlarını çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin fizik kalitesi yüksek, kadro derinliği fazla. Baskılarda neler yapacağımıza çalıştık. Bizim de baskılı oyunumuz olacak." dedi.



Maç ile ile ilgili fair-play vurgusu yapan Avcı, "Hazırlık maçlarında bireysel performansları arttırdık. Kendi sahamızda yeni oyun tarzımız ve planımızla, neler yapabiliriz üzerine çalıştık. İyi bir oyun, Fair-Play'e uygun, örnek olacak bir maç diliyoruz." şeklinde konuştu.



Marek Hamsik'in karşılaşmaya yedek başlamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Hamsik çok değerli bir oyuncu, onu yıpratmadan nasıl kullanabiliriz buna bakıyoruz. Oyuna uygun oyuncuları nasıl kullanacağımızın çalışmasını yaptık. Oynayan oyuncular da, oynamayan oyuncular da buna iyi bir reaksiyon verdi." diye konuştu.





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