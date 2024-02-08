Abdullah Avcı'dan zemin isyanı

Zemini görüyorsunuz. 2 gün önce Ankaragücü de burada oynamak istemiyor. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur, biz de oynamak istemiyoruz. Tribünler bomboş. Oyun kalitesi düştü. Bugün ligimizde baktığında, İstanbul'da bir takıma gideceğiz mesela, hangi stadyumda oynayacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir kriteri yok mu, bu değişmeyecek mi? Marka değerinden bahsederken bunu nasıl değiştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değerini oluşturacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır." ifadelerini kullandı.



Ülke futbolundaki sıkıntılara değinen Avcı, " TFF açıklama yapıyor mu, Süper Kupa finali oynanmadı, onunla ilgili bir açıklama var mı, yapılacak mı? Neden, bu oyun nasıl gelişecek? Hastalık var, deprem var, biz oynuyoruz. Hiçbir cevap verilmeyecek. Her hafta hakemleri konuşuyoruz. Benim de canım yandı geçen hafta. Sıkıştım, anlatmak istedim. Bunu sporcu sağlığı için, marka değeri için anlatıyorum. Üzülüyorum, biraz rahatlamak ve konuşmak istedim. Umarım değişir, değişmeyecek biliyorum. Devletimiz bu kadar stadyum yaptı, zeminine bakmıyoruz. 2 gün sonra başka bir maç oynanacak burada. Buna cevap verilmeyecek, bunun düzeltilmesi için bir şey yapılmayacak." sözlerini sarf etti.



Son olarak Thomas Meunier transferi hakkında konuşan Avcı, " Önemli bir kariyer. 4 sene Club Brugge, 4 sene PSG, 4 sene Dortmund. Bu kariyere bir şey söylemeye gerek yok. 6-7 sağ bekle görüştük, olmadı. Önemli bir kariyer. Değişik formasyonlarda da oynuyor. Nuri Hoca'dan da gerekli bilgileri aldım. Olumlu şeyler söyledi. Çok güzel, pozitif iletişimi var. Faydalı olacak diye düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Son haftalarda alınan kötü sonuçlara değinen Avcı,dedi.Maçın oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun zeminine değinen Avcı