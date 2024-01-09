Abdullah Avcı'dan anlamlı ziyaret!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç futbolcuya moral ziyaretinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan anlamlı ziyaret!
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09 Ocak 2024 14:35
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da ameliyat edilecek 15 Yaş Altı Takımı kaptanı Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören ve menisküs ameliyatı olacak Alperen Çakıroğlu'na moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu.

Çakıroğlu'nun tedavi ve iyileşme süreciyle ilgili bilgi alan Avcı, genç oyuncuyla futbol üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Avcı, Alperen Çakıroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara geri dönmesi temennisinde bulundu.

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