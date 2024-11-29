Abdullah Avcı: 'Beşiktaş'tan tazminat almadım'

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş dönemindeki tazminat tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Mehmet Demirkol'a konuşan Avcı, "Ben Beşiktaş'tan tazminat almadım. Ben FIFA kurallarına göre mukavele yapıyorum. Sözleşmenin sonuna kadar olan parayı almadım."dedi. "PARA BİLE KONUŞMADIM"
Beşiktaş'a imza sürecini anlatan Avcı, "Başakşehir'den 5 yıllık sözleşmemi yırtarak ayrıldım. Göksel Başkan 'Yolun açık olsun biz sana destek oluruz' dedi. Beşiktaş'a gittim. Fikret Orman bana 'Başkanlıktaki son üç senem. Bu üç seneyi seninle geçirmek istiyorum' dedi. Beşiktaş'a teknik direktör olduğum gün ben para konuşmadım. Fikret Orman söyledi kazanacağım meblağı. Hatta ben 'Bu maaş iyi' dedim ve sözleşmedeki tefe tüfeyi kaldırdım. Zam artışını bile kaldırdım. Sezon başladı, yönetim değişti. O dönem Ahmet Nur Çebi talihsiz bir açıklama yaptı. 'Apo (Abdullah Avcı) iyi çocuktur ama ocak ayı geldiğinde bakarız' dedi" dedi.
"OYUNCULAR KALMAMI İSTEDİ"
Oyuncuların kendisinin takımda kalmasını istediğini söyleyen Avcı, "Belli bir zaman geçtikten sonra bana 'Bir görüşelim' dediler. Ben de 'Akıllı bir adamımım. Yarın avukatımla görüşürsünüz' dedim. Yöneticilerden 5-6 tanesi oyunculara beni sordu. Oyuncular benim kulüpte kalmamı istedi. Ayrılık sürecini çok sancılı götürdüler. Medyanın önüne attılar. Antrenörlük mesleğine karşı bir duruşla yayıncı kuruluşta çalıştığım dönemde kazandığım parayı Beşiktaş'ın parasından düştüm. Ben Trabzonspor'la kaç paraya anlaştıysam Beşiktaş'ın parasından düştüm. 1967 liraya anlaştık diyebilirdim. Bunu yapanlar var" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'ın başında 27 maça çıkan 61 yaşındaki teknik adam bu maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 1.33 maç başına puan ortalaması elde etti.
Mehmet Demirkol'a konuşan Avcı, "Ben Beşiktaş'tan tazminat almadım. Ben FIFA kurallarına göre mukavele yapıyorum. Sözleşmenin sonuna kadar olan parayı almadım."dedi. "PARA BİLE KONUŞMADIM"
Beşiktaş'a imza sürecini anlatan Avcı, "Başakşehir'den 5 yıllık sözleşmemi yırtarak ayrıldım. Göksel Başkan 'Yolun açık olsun biz sana destek oluruz' dedi. Beşiktaş'a gittim. Fikret Orman bana 'Başkanlıktaki son üç senem. Bu üç seneyi seninle geçirmek istiyorum' dedi. Beşiktaş'a teknik direktör olduğum gün ben para konuşmadım. Fikret Orman söyledi kazanacağım meblağı. Hatta ben 'Bu maaş iyi' dedim ve sözleşmedeki tefe tüfeyi kaldırdım. Zam artışını bile kaldırdım. Sezon başladı, yönetim değişti. O dönem Ahmet Nur Çebi talihsiz bir açıklama yaptı. 'Apo (Abdullah Avcı) iyi çocuktur ama ocak ayı geldiğinde bakarız' dedi" dedi.
"OYUNCULAR KALMAMI İSTEDİ"
Oyuncuların kendisinin takımda kalmasını istediğini söyleyen Avcı, "Belli bir zaman geçtikten sonra bana 'Bir görüşelim' dediler. Ben de 'Akıllı bir adamımım. Yarın avukatımla görüşürsünüz' dedim. Yöneticilerden 5-6 tanesi oyunculara beni sordu. Oyuncular benim kulüpte kalmamı istedi. Ayrılık sürecini çok sancılı götürdüler. Medyanın önüne attılar. Antrenörlük mesleğine karşı bir duruşla yayıncı kuruluşta çalıştığım dönemde kazandığım parayı Beşiktaş'ın parasından düştüm. Ben Trabzonspor'la kaç paraya anlaştıysam Beşiktaş'ın parasından düştüm. 1967 liraya anlaştık diyebilirdim. Bunu yapanlar var" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'ın başında 27 maça çıkan 61 yaşındaki teknik adam bu maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 1.33 maç başına puan ortalaması elde etti.