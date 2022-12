Abdülkerim Bardakçı: 'Marcao'yu aratmıyorum'

Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine son oynadıkları lig maçındaki farklı galibiyete değinerek başlayan Bardakcı, "Son oynadığımız lig maçında farklı bir galibiyet aldık. Bizim için ligin hemen devam etmesi daha iyi olabilirdi. Ama herkes dinlendi. Herkes rahatladı. Ailesiyle vakit geçirdi. Herkes kafasını sıfırlayıp geldi. Bizim için çok iyi olacak" şeklinde konuştu.



"BURADA OLMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM"



Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray'da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey. Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiye giden bir performansım var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Tabii alışma süreci oldu. Birkaç şanssız ve talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes, özellikle Galatasaray taraftarı çok bilinçli bir taraftar. Arkamda durdular. Çok sağ olsunlar. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım" dedi.



"MARCAO'NUN YERİNİ DOLDURDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"



Marcao'nun takımdan ayrılması hakkında yorum yapan Bardakcı, "Marcao gerçekten kaliteli bir futbolcu ve benim de beğendiğim bir futbolcu. Şu an yerini doldurduğumu düşünüyorum. Hatta bunun da daha üstüne çıkmayı hedefliyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde aratmayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"BİRBİRİMİZİ TAM OLARAK TAMAMLAYABİLİYORUZ"



Nelsson ile aralarındaki uyuma değinen Abdülkerim Bardakcı, "Bence Nelsson da kaliteli bir futbolcu. Zaten dünya kupasında oynadığı maçta da çok iyi oynadı. Çok kaliteli bir insan. Bence çok iyi bir uyumumuz var. Birbirimizi tam olarak tamamlayabiliyoruz. Bu uyuma da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"BUNLAR EN BÜYÜK TAKIM OLMANIN FARKLILIKLARI"



Bu sezon gördüğü kartlar hakkında yorumlarda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, "Bu benim için çok enteresan bir şey oldu. Dikkat ettiyseniz gördüğüm 2 kırmızı kartta da şoke oldum. Özellikle ilkinde, aramızda bayağı bir mesafe var ve ben kafa topuna çıkıyorum. Elim omzuna geliyor. Bence bu faul bile değil ama direkt ikinci sarı karttan attı beni. Gerçekten, dediğim gibi çok enteresan ama büyük takımın farklılıkları bunlar herhalde. En büyük takım olmanın farklılıkları. Fazla yorum yapmayacağım bu konu hakkında. İnşallah en kısa zamanda düzelir bu olaylar" dedi.



"REKABET HER ZAMAN ÜST SEVİYEDE"



Stoper hattındaki forma rekabetine değinen Abdülkerim Bardakcı, "Emin, Metehan, Ross. Genç olmalarına rağmen kaliteli oyuncular. Bence üst düzey oynayabilecek stoper kapasitesindeler. Ross, bir sakatlık geçirdi, inşallah en kısa sürede atlatır. Rekabet her zaman üst seviyede, her zaman zorluyorlar bizi. Nelsson'u da zorluyorlardır. Emin, benim cezalı olduğum maçta oynadı, ondan sonra devam etti. O da gayet iyi oynadı. Kimse kimseyi aratmıyor öyle diyeyim. Mesela ben maça çıkarken, direkt benim yanıma Emin ile Metehan geliyor. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü aynı mevkideyiz. Ben de onlara bir ağabey olarak ne katabiliyorsam, benim için büyük bir onurdur" şeklinde konuştu.



"HER ZAMAN BİZİM ARKAMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİRİYOR"



Okan Buruk hakkında düşüncelerini aktaran Bardakcı, "Okan Hoca, gerçekten çok kaliteli bir futbolcuydu, çok da kaliteli bir insan. Hocalığı da aynen öyle. İkili ilişkileri çok iyi. Her zaman motive etmeye çalışıyor. Okan Hoca için de bundan sonra daha iyi olacaktır, özellikle son haftalardaki galibiyetlerimizden sonra. Her zaman bizim arkamızda olduğunu hissettiriyor" açıklamalarında bulundu.



"ANTRENMANDA YAPTIĞI HAREKETLERİ HAYRANLIKLA İZLİYORUM"



Takımda en beğendiği ismin Juan Mata olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, "Benim favorim Mata. İnanılmaz akıllı, inanılmaz yetenekli bir insan. Ben antrenmanda yaptığı hareketleri hayranlıkla izliyorum. İnanılmaz keyif alıyorum beraber oynamaktan. Kişiliği de harika. Mükemmel bir insan. Bir insan dört dörtlük olur mu, ben direkt Mata'yı gösteririm" şeklinde konuştu.



"ONLARLA OYNADIKÇA BİZİM DE KALİTEMİZ ARTIYOR"



Takımdaki forvetlerin antrenmanda kendisini zorladıklarını ifade eden Bardakcı, "Icardi, Gomis, Seferoviç. Üçü de birbirinden iyi. Üçü de zorluyor. Biz onlarla idmanda bile karşılıklı oynamaktan ötürü çok mutluyuz. Çünkü onlarla oynadıkça bizim de kalitemiz artıyor. Üçü de birinci sınıf forvetler. Eğer rakipte oynasam, üçü de sıkıntı çıkarır" dedi.



"FUTBOLCULAR ARASINDA SESTEN DOLAYI İLETİŞİM BİLE ZOR OLUYOR"



Nef Stadyumu'nda oynamaya alıştığına değinen Abdülkerim Bardakcı, "Artık Nef Stadyumu'nda oynamaya alıştım. Birkaç şanssızlığım oldu, hepsi de iç saha maçlarında oldu. Ama herkes gerçekten çok arkamda durdu. İnanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Ben çoğu zaman, kendimi duymadığımı hissediyorum. Futbolcular arasında sesten dolayı iletişim bile zor oluyor. Ama gerçekten mükemmel bir ortam" ifadelerini kullandı.



"KONYA'YA GÖRE ÇOK FARKLI BİR ŞEHİR"



Bardakcı İstanbul'da yavaş yavaş adapte olduğunu belirterek, "İstanbul'a alışmam zor oldu. Konya'ya göre çok farklı bir şehir. Çok kalabalık, çok insan var. Ama ona da yavaş yavaş alışıyorum" diye konuştu.



"KEŞKE BİZ DE ORADA OLSAYDIK"



Dünya Kupası hakkında yorumlarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Dünya Kupası'nda favorim Portekiz. Ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo benim gözümde tamamen böyle üretilmiş bir makine gibi. Kusursuz her şeyi ile. Çok çalışkan. Her şeyi sonuna kadar yapıyor. Her şeyini veriyor sahada. İnanılmaz bir kaliteye sahip. O yüzden Ronaldo. Arkadaşlarımızın Katar'da mücadele vermesi bizim için gurur verici bir olay. Keşke biz de orada olsaydık. Bazen olmayınca olmuyor. Türkiye'nin orada mücadele etmesi gerekirdi. Bence başarılı da olurduk. Ama inşallah bir dahaki sefere gideriz. Her futbolcunun tatması gereken bir duygu" dedi.



"SÜREKLİ ARKAMDA DURDULAR"



Galatasaray taraftarının arkasında durduğuna değinen Abdülkerim Bardakcı, "Taraftarımızla ilişkimizde şu an benim için her şey olumlu. Sürekli arkamda durdular. Çok bilinçliler. Bunların hepsi bir artı benim için. Şu an ilişkimiz mükemmel" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULAR BİRBİRİNE ALIŞMAYA BAŞLAYINCA KALİTE DE ORTAYA ÇIKIYOR"



Süper Lig'de geçilen 14 haftayı değerlendiren Bardakcı, "Herkesin birbirine alışma süreci, herkesin şehre alışma süreci, bunlar gerçekten zor olan olaylar. Ama gördüğünüz gibi oyuncular birbirine alışmaya başlayınca kalite de ortaya çıkıyor ve son maçta alınan skoru herkes gördü. Benim düşüncem bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Herkes kalitesini biraz daha üstte çıkartınca çoğu şey değişiyor zaten" açıklamasında bulundu.



"ÜSTÜMDE İNANILMAZ BİR ŞANSSIZLIK VARDI"



Başakşehir maçında attığı gol sonrası sevinci hakkında yorum yapan 28 yaşındaki oyuncu, "Kaç haftadır gol kaçırıyordum. Üstümde inanılmaz bir şanssızlık vardı. Hatta ilk yarıda direkten döndü. Dedim herhalde bugün de olmayacak. Bugün de kıramayacağım o şanssızlığı. Hatta duran top olduğunda Midtsjö kullanacaktı ama ben Mata'ya bırak dedim. Mata da direkt arkayı gösterdi zaten, atacağı yeri. Çok şükür, gol nasip oldu. Artık bundan sonra devamı gelir" şeklinde konuştu.



"OYUN OYNUYORUM VE KİTAP OKUYORUM"



Boş zamanlarında gününü nasıl geçirdiği hakkında yorum yapan Bardakcı, "Trafikten ötürü açıkçası çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Zaten evim ile tesis arasında biraz mesafe var. 2 de köpeğim var. Genelde onlarla ilgileniyorum. Oyun oynuyorum ve kitap okuyorum. O şekilde geçiyor günlerim" dedi.



"MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ VE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Sözlerini taraftara mesaj ile bitiren Abdülkerim Bardakcı, "Bugüne dek inanılmaz destek oldular. Bundan sonra da olmaya devam etsinler. Biz Allah'ın izniyle onların yüzlerini hiçbir zaman kara çıkartmayacağız. Son dakikaya, son saniyeye kadar savaşacağız. Mutlu sona ulaşacağız ve şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.