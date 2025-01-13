Abdülkerim Bardakcı her yerde

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşısında da yine sahanın en iyilerinden biriydi.
Başarılı oyuncu, 38'inci dakikada harika bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Muhammed de muhteşem kurtardı.
Abdülkerim ardından 45+1'de Ömer Faruk'un vuruşunda topu çizgi önünde çıkarıp mutlak golü önledi.
Galatasaray'ın başarılı savunmacısının bu performansı, sarı kırmızılı takım taraftarları tarafından da alkış aldı.
Başarılı oyuncu, 38'inci dakikada harika bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Muhammed de muhteşem kurtardı.
Abdülkerim ardından 45+1'de Ömer Faruk'un vuruşunda topu çizgi önünde çıkarıp mutlak golü önledi.
Galatasaray'ın başarılı savunmacısının bu performansı, sarı kırmızılı takım taraftarları tarafından da alkış aldı.