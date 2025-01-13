Abdülkerim Bardakcı her yerde

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşısında da yine sahanın en iyilerinden biri oldu.

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Abdülkerim Bardakcı her yerde
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13 Ocak 2025 10:40
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşısında da yine sahanın en iyilerinden biriydi.

Başarılı oyuncu, 38'inci dakikada harika bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Muhammed de muhteşem kurtardı.

Abdülkerim ardından 45+1'de Ömer Faruk'un vuruşunda topu çizgi önünde çıkarıp mutlak golü önledi.

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının bu performansı, sarı kırmızılı takım taraftarları tarafından da alkış aldı. 

 
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