ABD'li basketbolcu Saben Lee, Manisa'da mutlu

Sezona Manisa Basket'te başladıktan sonra Maccabi Playtika'ya gidip tekrar Manisa'ya dönen Saben Lee, "Maccabi'ye giderken buradan ayrılmak zor oldu ama döndüğüm için mutluyum. Manisa'yı evim gibi hissediyorum." dedi.



Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maccabi Playtika'dan ayrılmasının kişisel sebeplere dayandığını söyledi.



İsrail ekibinde oynamayı çok sevdiğini ve kendisi için güzel bir deneyim olduğunu bildiren Lee, şöyle konuştu:



"Ancak takımla birlikte İsrail'e seyahat edememek ve yalnız olmak zordu. Her iki taraf da farklı bir senaryo bulmanın daha iyi olacağına karar verdi ve ben de Manisa'ya döndüm. Manisa'ya dönmek harika bir his. Manisa'yı seviyorum. Maccabi'ye giderken buradan ayrılmak zor oldu ama döndüğüm için mutluyum. Manisa'yı evim gibi hissediyorum. Manisa'da çok sevgi görüyorum."



Lee, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki hedeflerinin play-off oynamak olduğunu belirterek, "Kat etmemiz gereken çok yol var ama umarım her seferinde bir maç kazanarak play-off yapabiliriz ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de üst sıralarda yer alabiliriz." dedi.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan temsilcisi FMP karşısında attığı 43 sayı ile Sidigas Avellino'dan Keifer Sykes'ın rekoruna ortak olan Lee, "Manisa bana çok güveniyor ve inanıyor. Bu yüzden sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takım ile şehir için galibiyetler kazanmaya çalışıyorum. Manisa'ya galibiyetler getirmek benim için büyük bir gurur kaynağı. 43 sayı atıp rekor kırdığımı kesinlikle bilmiyordum." ifadelerini kullandı.



Lee, Şampiyonlar Ligi'nde kalan iki maçlarını kazanmak istediklerini belirterek, "Kazanmalı ve grubumuzdaki en iyi pozisyonu almalıyız." dedi.



Performansını düzenli çalışmaya bağlayan Lee, "Oyun üzerinde birçok yönden etkili olsam da daha fazla sayı atabileceğimi düşünüyorum. Serbest atışlarda ya da kaçırdığım kolay atışlarda bazı sayıları sahada bıraktığımı hissediyorum. Bu konuda daha çok odaklanarak takımımıza maç kazanmak için daha iyi bir şans vermeye çalışıyorum." diye konuştu.



Basketbol Şampiyonlar Ligi ve THY Avrupa Ligi



Lee, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin benzer organizasyonlar olduğuna inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tek ana fark büyük oyuncuların yani pivotların boy açısından biraz daha uzun ve tutarlı olması. Bunun dışında birçok açıdan oldukça benzerler. Her ikisi de yoğun ve yüksek seviyede maç temposuna sahip ve Avrupa basketbolunda savunma genelde çok agresif, bol faullü oluyor. Genel anlamda benzer olduklarını düşünüyorum. Farklı olan tek şey kadro bazında değişiklikler olabilir."



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde maçlar arasındaki birer hafta aranın oyunculara fiziksel toparlanma ve zihinsel dinlenme fırsatı sunduğunu kaydeden Lee, şöyle konuştu:



"Bunu seviyorum, dinlenme ve toparlanma süresinin tadını çıkarıyorum ve bu sürede bazı şeyleri daha iyi hale getirme şansı buluyorum. Eğer kazanırsak ve iyi bir oyun çıkarırsak, bir haftalık ara güzel oluyor. Ama kaybedersek ve kötü bir oyun çıkarırsak ben hemen yeniden maç yapmak istiyorum. Bu yüzden her maçı değerlendirmeniz ve hiçbirini hafife almamanız lazım."



Lee, Basketbol Süper Ligi'nin çok güçlü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Birçok harika takım var ve gerçekten rekabetçi. Sıralamalara baktığınızda birçok takımın benzer galibiyet oranlarına sahip olduğunu görebilirsiniz, bu yüzden çok rekabetçi ve zor bir lig. Bu bizim için kesinlikle iyi bir meydan okuma olacak. Bence iyi iş çıkaracağız. Kesinlikle gelişeceğimizi düşünüyorum. Her seferinde bir maç odaklanarak ilerleyeceğiz. Koçumuz harika; bizi başarılı olmamız için doğru pozisyonlara koyduğunu düşünüyorum. Bu sezon bizi başarıya ulaştıracağından eminim."



Taraftarlara da seslenen Lee, "Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri sahada görmek, tezahüratlarınızı ve çağrılarınızı duymak bize büyük bir motivasyon veriyor." diye konuştu.