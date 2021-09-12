ABD Açık Kadınlarda şampiyon Emma Raducanu

Amerika Açık Kadınlar finalinde Emma Raducanu, Leylah Fernandez'i yenerek şampiyon oldu.



18 yaşındaki Raducanu, elemelerden gelerek ve finalde dahi rakiplerine set vermeden aldığı şampiyonlukla adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.



Raducanu Leylah Fernandez'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk şampiyonluğunu grand slamde yaşarak ulaşılması güç bir başarıya imza attı.



