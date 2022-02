Aaron Lennon: 'Korkunç, karanlık bir yerdeydim!'

İngiltere Premier Lig tarihinde 400 maça çıkan 40 oyuncudan biri olmasına sadece 2 maç kalan ve geçen sezon Kayserispor forması giyen Burnley'nin 34 yaşındaki oyuncusu Aaron Lennon, bir çıkmazdan nasıl çıktığını anlattı.



7 aylık oğlu tarafından uyandırılmadığı sürece Aaron Lennon'ın alarmı her sabah 6.45'te çalar. Bu noktada çoğunluk ertelemeye basıp 5 dakika daha uyumak ister ama bir süredir Lennon için böyle değil. 6.45 ila 7.15 arası Lennon için günün en önemli kısmı. Telefonundaki bir uygulamayı açarak 15 dakika meditasyonunu yapıyor ve ardından 15 dakika boyunca da nefes egzersizlerini tekrarlıyor.



"Bunu birkaç yıldır yapıyorum." diyor Aaron Lennon, "Birkaç kişi bana bu uygulamalardan bahsetti. Önce satın almadım. Sonra satın aldım ve gerçekten bir fark olduğunu hissettim. Ben gibiydim. 'Vay canına' dedim. Güne başlarken artık daha rahat biriydim. Beni daha dingin bir insan yapıyordu. Uyandığımda ilk yaptığım şey artık bu. Eğer güne doğru başlarsam, günün geri kalanında da bunun büyük bir etkisi oluyordu." ifadelerini kullanıyor.



"KORKUNÇ, KARANLIK BİR YERDEYDİM"



5 yıl geriye sardığımızda Aaron Lennon bambaşka biriydi. Hayatın baskısı ve profesyonel futbol nedeniyle depresyondaydı. İçgüdesel tepkisi, birçoğumuzun yaptığı gibi dertlerini içine atmaktı. Ancak, bu sadece sorunları çok daha karmaşık hale getirdi.



2 Mayıs 2017 tarihinde Akıl Sağlığı Yasası'nı kullanan Aaron Lennon, Everton'dan izin aldı.



"Daha fazla dayanamadım!" diyor Aaron Lennon, "Bir gecede değişen bir şey değildi. Uzunca bir süre boyunca her şey üst üste gelmişti. Her gün depresyonda uyanıyordum. Hayatımda ilk defa antrenmanlara gitmek istemiyordum. Yataktan kalkmak bile istemiyordum. Kimseyle, hatta ailemle bile konuşmaya dayanamıyordum." diyerke kendini açıklıyor.



"Son dönemim gerçekten çok hızlı bir sarmaldı. Korkunç, karanlık bir yerdeydim. Akıl sağlığım için yattığım manastırda kendime gelmeye başladım."



"GÜNLÜK YAZIYORUM, RUHUMU GÖRÜYORUM"



Lennon, akıl sağlığı için aldığı tedavi sonrası önce Burnley'e, ardından Kayserispor'a geldi ve 1 yıllık ara sonrası Burnley ile tekrar Premier Lig'e döndü.



"Günlük tutmak, beni kendime getirmek için yaptığım en iyi şeylerden biri. Günün nasıl hissettirdiğini yazıyorum. Bir şey hakkında yazmak rahatlatıyor. Kötü bir şey olduysa da yazıyorum, ne olduğunu, ne hissettirdiğini. Kelimenin tam anlamıyla ruhumu aynada görmemin bir yolu.



Gerçekten ruhum ve kendim hakkımda bilgi edinmeye başlıyorum. Günlük tutmak bana çok yardımcı oluyor. Kitap okumak da tedavimin bir parçası. 4-5 yıl öncesine kadar hiç kitap okumamıştım. Kitaplar bana çok yardım ediyor."



"FUTBOLCULARDAN TEDAVİ İÇİN İSTEK GELİYOR"



Depresyonun üstesinden yoğun bir tedaviyle gelen Aaron Lennon'a başka futbolculardan mesajlar geliyor. Nasıl depresyondan çıktığını ve yardım edip edemeyeğini soruyorlar.



"Başkasına yardım etmek, hissedebileceğiniz en iyi duygulardan biri. Özellikle acı çeken birine el uzatmak. Sosyal medyadan bana mesaj atmalarını, yayınladığım bir şeye tepki vermelerini sağladım. Daha sonra bazı arkadaşlar 'Bana çok yardım ettin' diye geri dönüyorlar. Ben de içimden 'Bu harika bir duygu' diye geçiriyorum."



"ARTIK SOSYAL MEDYA İLE HER ŞEY DAHA ZOR"



Lennon'ın omuzlarında, daha 16 yaşındayken Leeds United formasıyla Premier Lig'de oynadığın bile çok büyük baskı vardı. O Premier Lig'de oynayan en genç oyuncuydu. Sosyal medyanın hayatımızda önemli bir yer edinmesiyle birlikte baskının artık çok daha dayanılmaz hale geldiğini düşünüyor.



"Bu genç oyuncular için çok fazla eleştiri var. Genç oyuncular için futbol artık çok daha zor. Bu oyunculardan çok daha fazla şey bekleniyor. Çünkü sosyal medya üstünden çok büyük baskı kuruyorlar. Maçı bitiriyorsun ve sosyal medya hesabına giriyorsun. Orada sana karşı büyük bir bombardıman var. Birçok oyuncu bununla mücadele etmekte zorlanıyor.



Son 2 yılda sadece 9 kez tweet attım. Twitter'a asla fazla girmedim. Burayı olaylar ve zihinsel sağlık konularını takip etmek için kullanıyorum."



"RONALDO'YA 34 DEDİM İNANAMADI"



"Hız rakamlarıma baktım ve 27-28 yaşımdaki hızıma sahibim. Hala harikayım. Durmaya niyetim yok. Birkaç yıl daha futbola devam edeceğim.



Cristiano Ronaldo ile 18 yıl sonra yeniden karşılaştım. Yanıma gelip 'Benden daha yaşlısın değil mi?' dedi. 34 yaşımda olduğumu duyunca inanamadı. Ben de 'Biliyorum dostum, uzun süredir bu oyunun içindeyim' Yollarımız Cristiano Ronaldo ile daha önce de birkaç kez kesişmişti. Hep samimi sohbetlerimiz oldu. Yollar içerisinde o bir fenomen oldu. Muhtemelen futbol tarihinin en büyüğü. Ona çok saygı duyuyorum. 37 yaşında hala bu seviyede kalabildiği için benim ilham kaynağım."





İLGİLİ VİDEO