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A Milllerin hazırlık maçı Türkiye'ya alındı

Türkiye ile Ukrayna arasında oynanılacak özel maç, Dnipro'dan Antalya'ya alındı.

A Milllerin hazırlık maçı Türkiye'ya alındı
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08 Kasım 2018 17:24
A Milli Futbol Takımımızın Ukrayna ile 20 Kasım 2018 Salı günü yapacağı özel karşılaşma Antalya'da oynanacak.

Türkiye ve Ukrayna Futbol Federasyonları, karşılıklı anlaşarak Ukrayna'nın Dnipro kentinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle müsabakanın Antalya Stadyumu'nda yapılmasına karar verdi.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında ise İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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