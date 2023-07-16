A Milli Takımın rakibi Estonya

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de bulunan A Milli Takım, rakibiyle Kadrioru Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



Ay-yıldızlı ekip, 14 Temmuz'da oynayan hazırlık maçında Ebru Topçu, Emine Ecem Esen ve Busem Şeker'in golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.



MAÇ KADROSU AÇIKLANDI



Teknik direktörlüğünü Necla Güngör Kıragası'nın yaptığı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Kevser Gündoğdu (Eastern Michigan University)



Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi), Dilara Deli (Charleroi), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Eda Karataş (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi), Ece Tekmen (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)



Orta saha-Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (Duisburg), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi), Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University)



