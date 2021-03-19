A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde aday kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com
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A Milli Takım kadrosu açıklandı
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19 Mart 2021 14:30
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı. 

Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın da A Milli Takım'a çağrılması dikkat çekti.

KALECİLER

Mert Günok
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Gökhan Akkan

DEFANS

Zeki Çelik
Nazım Sangare
Merih Demiral
Ozan Kabak
Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Umut Meraş
Caner Erkin

ORTA SAHA

Okay Yokuşlu
Taylan Antalyalı
Dorukhan Toköz
Ozan Tufan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu
Deniz Türüç

FORVET

Burak Yılmaz
Enes Ünal
Kenan Karaman
Cenk Tosun





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