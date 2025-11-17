A Milli Takım'da sakatlık ve değişiklik!

A Milli Takım'da iki futbolcu aday kadrodan çıkartıldı.



A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya maçında forma giyemeyecek. İki futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.



Galatasaray'dan Ahmed Kutucu, A Milli Takım'a davet edildi. Ahmed Kutucu, milli takım kafilesine dahil olacak.



Milli Takım'da daha önce de kaptan Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkartılmıştı.



İKİ İSMİN AĞRISI VAR



A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın hafif ağrıları bulunuyor. İki futbolcunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.







