A Milli Futbol Takımı'nda kılavuz kaptan Hakan Çalhanoğlu!

Futbol kariyerinde en olgun, en verimli dönemini yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Macaristan karşılaşmasında da sahanın en iyileri arasındaydı.



A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella, maçın ardından soyunma odasında Hakan'a, liderliği ve kaptanlığı için teşekkür etti.



90 dakika sahada kalan ve ay-yıldızlılara liderlik eden Hakan Çalhanoğlu, 90 pastan 84'ünde isabet sağlayarak yüzde 93'lük bir başarı yüzdesi elde etti.



Uzun paslarda da başarısını ortaya koyan dünya yıldızı, 13 pasın 11'inde isabet yakaladı. 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanan A Milli Takımı Kaptanı, 2 kilit pas, 5 de top çalma yaparak, kusursuz ve verimli bir futbol ortaya koyduğunu da gösterdi.



Hakan'ın, takımı nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi bildiğini anlatan Vincenzo Montella, "Çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne zaman oyunu hızlandırması ve yavaşlatması gerektiğini çok iyi biliyor. Şu andan itibaren Hakan'a bir eleştiri gelirse bunu anlayamayacağımı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz" diyerek ona olan güvenini ortaya koymuş oldu.



Macaristan maçının ardından İtalyan Sportmediaset kanalına konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Kesinlikle Inter'de kalacağım" diye konuştu. Başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleriyle ilgili de, "Denedik ama futbol böyle... Gelecek sezon tekrar deneyeceğiz. Şimdi İtalya'da şampiyonluğa odaklandık" dedi.





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