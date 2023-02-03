A Milli Erkek ve Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı kadroları

A Milli Erkek ve Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu belirlendi.Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı, 6-12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı ise 12-17 Şubat tarihlerinde yine İstanbul'da yapılacak.A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın kampında şu isimler yer alacak:Furkan Duran, Tolga Bozacı, Eren Demirtürk, Oğulcan Heja Kızılkaya, Armağan Ali Atkın, Emir Ali Seçer, Mert Özdemir, Yusuf Kenan Kars, Sarp Demirezen, Emrah Savaş, Mehmet Ergene, FUrkan Şentürk, Murat Can Kızılkaya, Haktan Kabay, Abdullah Suat Kanat, Ferhat Bakal, Elvir Sancaklı, Ömer Faruk Kars, Çağan Ege Odabaş, İsmet Eren Gökçen, Enes Arda Özkan, Fatih Tayğar, Mehmet Ali Turan, Sait Bingöl, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Taha Ergene, Kerem Altun, Enes Demir.Azra Naz Sert, Merve Karataş, Nur Neval Tek, Betül Duman, Ece Kamalak, Bengisu Tanas, Irmak Gerez, Safiye Çağdaş, Sema Nur Güven, Sena Yavuz, Elif Naz Taşköprü, Ayşe Koçak, Başak Demirkol, Didem Bağcı, Dilara Lökbaş, Elif Beyza Atalı, Elif Nur Kaya, Hatice Gizem Tüzgen Dağlı, Iana Bozbei, Meryem Betül Tuna, Mukaddes Buylucu, Şeydanur Zoroğlu, Ebrar Bilge Oğuz.