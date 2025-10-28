A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs deplasmanında

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde 29 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.
Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, ilk maçı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacak. Karşılaşma, TSİ 21.00'de Eleftheria Salonu'nda oynanacak.
İlk maçta Macaristan'dan Peter Horvath-Balazs Marton hakem ikilisi görev yapacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Elazığ'daki Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanacak.
Elazığ'da oynanacak rövanş karşılaşmasında ise Moldova'dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem ikilisi düdük çalacak.
Milli takım, iki maç üzerinden oynanacak bu turda rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri 2. aşamaya yükselecek.