A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık kampı için İtalya'nın Bormio şehrine gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2022 17:44
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık kampı için İtalya'nın Bormio şehrine gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bormio'ya giden ay-yıldızlılar 9 Ağustos Salı gününe kadar hazırlıklarını İtalya'da sürdürecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ