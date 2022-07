"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUKTU"

Spor Toto Süper Lig yeni ekiplerinden Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı,verdi., lig ve kupadaki hedeflerinin yanı sıra yeni transferler Jese ve Macheda hakkında flaş sözler söyledi. 'Sistem' vurgusu yapan deneyimli teknik adam, taraftarlara da mesajlar gönderdi.Geçen sezon ortaya büyük bir karakter koyduklarını ifade eden Dalcı, zorlanmadan şampiyon olduklarını söyledi. Dalcı, "Hedeflerimiz vardı. Ciddi bir kadro yapılanması içine girdik. Süper Lig adına bir kadro planlaması yapıldı. Bir üst lige çıkabilmek adına kadro için kriterlerimiz söz konusuydu. Tecrübeli, o ligde sorun çözebilecek, zor anlarda takıma katkı yapacak karakterler olması gerekiyordu. Lige de zaten öyle başladık. Meyvelerini de düşündüğümüz anlarda karşılık aldık. Ligi forse ettik. Zorlanmadık ve şampiyonluğu ilan ettik. Hak edilmiş bir şampiyonluk kazandık. Camiamıza bir kez daha hayırlı olsun" dedi.Süper Lig'de asansör takımlardan biri olmak istemediklerinin altını çizen Ankaragücü'nün teknik patronu, "Başkanımızla fikir alışverişleri yapıyoruz. Hedef ve planlamamız belli. Büyük bir camiayız. Geçen sene sıfırdan bir takım yapmıştık. Bu durum kolay değil. Yeni bir takımın sevk ve idaresi, ayrıca üst seviyede yarışmak kolay işler değil. Bu sene de yine sıfırdan bir takım yapıyoruz. Süper Lig'de belli hedefler koyduk. Bu takımın zamana ihtiyacı var. Kadro planlaması yaparken aldığımız oyunculara çok güveniyor ve inanıyoruz. Zaten aldığımız kararlar da 1 ay içinde aldığımız kararlar değil. Hedeflerimiz elbette olacak. Önce ligde kalıcı olan, güçlü durabilen bir kulüp olacağız. Ekonomik ve sportif açıdan durum böyle. İlk 10 içinde çok rahat kalabilen, sonra da yukarıları zorlayan bir takım izlettirmek istiyoruz. Türkiye Kupası da bizim için bir hedef. Ciddi değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.Teknik direktör olarak oyuncularla çok iyi diyaloglar kuran Dalcı, yıldız oyuncularla da aynı doğrultuda iletişim kurmayı planlıyor. Dalcı, "Yıldız oyuncular ve karakterler önemli. Çok değerli oyuncularla çalışma fırsatı yapıyoruz. Kendi takımlarında kaptanlık yapmış karakterlerle çalıştık. Teknik direktörlük çok önemli. Hocalığın dışında diyalog, sorun çözebilmek, karşındaki insanlara güven veren bir karakter gösterebilmek önemli. Adalet, sevgi ve karakter göstermek, duyguları kontrol etmek, cevap verebilmek önemli. Diyalogla her şeyi çözeriz" diye konuştu.Jese Rodriguez ve Federico Macheda'nın Ankaragücü'ne nasıl bir etki edeceği sorusuna ise Mustafa Dalcı şu yanıtı verdi:"Macheda ve Jese özel oyuncular. Ama benim bakış açımda yıldız oyuncu yoktur. Sistemde her oyuncu çok değerlidir. Her oyuncu değerli ve özel. Tabii ki kariyer ve geçmişlerine saygımız sonsuz. Bu onların bize gelmelerinin en büyük sebeplerinden biri. Hedefe gitmek çok heyecanlı ve mutluluk verici. Sistem içinde oyuncularımız daha değerli hale gelecek. Sisteme sadakat çok önemli."Mustafa Dalcı,Ankaragücü taraftarlarına da mesajlar verdi. Dalcı, "Ankaragücü büyük bir camiadır. Büyük camiaların büyük olmasının sebeplerinden biri de taraftar desteğidir. Ankaragücü de bu anlamda çok güçlü bir taraftar grubuna sahip. Nasıl bir kulüpte çalıştığımızı biliyoruz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunu hissetmek ve görmek istiyoruz. Oyuncular da çok büyük bir camia ve kulübe geldiğini hissedecektir. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyor ve desteklerini istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.