90 dakikada 20 dakika VAR!

Galatasaray'ın Göztepe'yi İzmir'de 3-2 mağlup ettiği maçtaki topun oyunda kalma süresi, VAR inceleme süresi ve uzatma süresi belli oldu.



beIN Sports'un verilerine göre; topun oyunda kaldığı süre 42 dakika oldu. Maç ise ilk yarıda 3, ikinci yarıda 13 dakika uzadı. Toplam uzatma süresi 16 dakika oldu.



Buna karşın sadece VAR'da geçirilen süre 20 dakikayı buldu.



HANGİ KARAR İÇİN KAÇ DAKİKA GEÇTİ?



* Ömer Bayram'ın elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı kararında oyunun durduğu süre 7 dakika oldu.



* Dino Arslanagic'in elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı kararında oyunun durduğu süre 4 dakika oldu.



* Dino Arslanagic'in ceza sahası içinde elle oynadığı kararının VAR tarafından iptal edilmesi için gereken süre 2 dakika oldu.



* Berkan Emir'in Emre Kılınç'a ceza sahası içinde yaptığı müdahalede VAR incelemesiyle birlikte geçen toplam süre 7 dakika oldu.



UZAMASI GEREKEN SÜRE 23 DAKİKA



beIN Trio programında oyunun uzatma süresinin 16 dakika ancak uzaması gereken minimum süresinin 23 dakika olduğu belirtildi.





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