Philadelphia 76ers, forvet Caleb Martin'i, guard Quentin Grimes ve 2025 ikinci tur draft hakkı karşılığında Dallas Mavericks'e takas ettiğini duyurdu.



Martin, geçtiğimiz yaz döneminde Philadelphia ile dört yıllığı 35 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



Sixers'a katılmadan önce ikiz kardeşi Cody Martin ile birlikte Miami Heat'te üç sezon ve Charlotte Hornets'te iki sezon oynayan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 31 maçta ortalama 9,1 sayı, 4,4 ribaund, 2,2 asist ve 1,1 top çalma istatistiklerine sahip.



Mavericks, Grimes'ı geçtiğimiz yaz Tim Hardaway Jr.'ı Detroit Pistons'a gönderen bir takasın parçası olarak kadrosuna katmıştı.



24 yaşındaki Grimes, Dallas'ta 10.2 sayı, 3.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları kaydetti ve sezon sonunda serbest oyuncu olacak.



