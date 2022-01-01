"76ers, Tobias Harris için takas arayacak!" iddiası...

NBA'deki yöneticilerin, Philadelphia 76ers'ın yaz aylarında Tobias Harris için takas arayışında olmasını bekledikleri iddia edildi.



76ers'ın son takas gününden önce James Harden için yaptığı anlaşmadan önce, maaş boşluğunda yer açmak adına yaz döneminde Harris'in dahil olduğu muhtemel takasları değerlendirdiğine dair bazı iddialar ortaya atılmıştı.



ESPN'den Brian Windhorst, Harris'in durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Ligdeki yöneticilerle Philadelphia hakkında konuşmuştum. Ve herkes onları kısa bir süreliğine görmüş olsa da, şimdiden bu yaz Tobias Harris ile ilgili nasıl takaslar olabileceğini düşünüyorlar."



Bu sezondan sonra, Harris'in 2019'da imzaladığı beş yıllığı 180 milyon dolarlık maksimum kontratının bitmesine iki yıl kalmış olacak.



Harden'ın alınmasının ardından Harris'in bir hücum silahı olarak değeri azalmıştı.



