Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"76ers, Tobias Harris için takas arayacak!" iddiası...

NBA'deki yöneticilerin, Philadelphia 76ers'ın yaz aylarında Tobias Harris için takas arayışında olmasını bekledikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki yöneticilerin, Philadelphia 76ers'ın yaz aylarında Tobias Harris için takas arayışında olmasını bekledikleri iddia edildi.

76ers'ın son takas gününden önce James Harden için yaptığı anlaşmadan önce, maaş boşluğunda yer açmak adına yaz döneminde Harris'in dahil olduğu muhtemel takasları değerlendirdiğine dair bazı iddialar ortaya atılmıştı.

ESPN'den Brian Windhorst, Harris'in durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Ligdeki yöneticilerle Philadelphia hakkında konuşmuştum. Ve herkes onları kısa bir süreliğine görmüş olsa da, şimdiden bu yaz Tobias Harris ile ilgili nasıl takaslar olabileceğini düşünüyorlar."

Bu sezondan sonra, Harris'in 2019'da imzaladığı beş yıllığı 180 milyon dolarlık maksimum kontratının bitmesine iki yıl kalmış olacak.

Harden'ın alınmasının ardından Harris'in bir hücum silahı olarak değeri azalmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal