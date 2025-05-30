Philadelphia 76ers, sınırlı serbest oyuncu olan Quentin Grimes'ı kadroda tutma konusunda oldukça kararlı.The People's Insider'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Sixers yönetimi, Grimes'ın bu yaz yeniden imzalanacağına inanıyor. All-Star sonrası dönemde 22.7 sayı ve 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynayan genç oyuncu, takımın çekirdeğine katkı sunmaya devam ediyor.Sixers, aynı zamanda Guerschon Yabusele ile de yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.Philadelphia ekibi, yaklaşan draftta genç ve dinamik bir yeteneği çekirdek kadroya eklemeyi hedefliyor.