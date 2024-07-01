76ers, Paul George ile 4 yıllığı 212 milyon dolara anlaştı!

Philadelphia 76ers'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre All-Star forvet Paul George ile dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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76ers, Paul George ile 4 yıllığı 212 milyon dolara anlaştı!
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01 Temmuz 2024 10:51
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 10:55
Philadelphia 76ers'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre All-Star forvet Paul George ile dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi.

LA Clippers'ta geçirdiği beş sezonun ardından 34 yaşındaki George, kariyerinin geri kalanını Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin liderliğini üstlendiği Sixers'ta geçirmeye karar verdi.

George'un başlangıçta Clippers'a daha büyük bir kontrat teklif etmesi amacıyla Philly'yi bir koz olarak kullanabileceği düşünüldüğü için, 76ers'ın ciddi olarak George'u kadroya almak isteyip istemediğine dair bazı dedikodular dolaşıyordu.

Eski Clippers yıldızı ayrıca 2024-25 sezonu için 48,7 milyon dolarlık sözleşmesinden çekilmeye karar verdiğinde, bu da Golden State Warriors'ın takas takibini sona erdirmişti.

Tüm seçeneklerini değerlendirdikten sonra George, Clippers'tan ayrılmaya ve Orlando Magic gibi diğer talipleri es geçerek Philadelphia'ya katılmaya karar verdi.

Geçen sezon 74 maçta George, 22.6 sayı, 5.2 ribaund, 3.5 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı.

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