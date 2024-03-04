Philadelphia 76ers'ın, efsanevi oyuncusu Allen Iverson'ı bir heykelle onurlandıracağı bildirildi.



Açılış töreninin 12 Nisan'da yapılacağı ve Iverson'ın heykelinin Penn Medicine antrenman tesisindeki "76ers Legends Walk" isimli bölümde yerini alacağı kaydedildi.



Iverson, Charles Barkley, Wilt Chamberlain, Maurice Cheeks, Billy Cunningham, Julius Erving, Hal Greer, Bobby Jones, Moses Malone ve Dolph Schayes ile birlikte tesisin dışında heykeli bulunan 10. oyuncu olacak. Bu heykel aynı zamanda 76ers'ın 1 Mart 2014'te formasını emekli etmesinden 10 yıl sonra dikiliyor olacak.



Iverson, Hall of Fame kariyerinin büyük bir kısmını, 1996 NBA Draftı'nda ilk sıradan draft edildiği 76ers'la geçirmiş ve Philadelphia'da maç başına 27.6 sayı, 3.9 ribaund, 6.1 asist ve 2.3 top çalma gibi etkileyici ortalamalar ortaya koymuştu.





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