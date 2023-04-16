Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Maçın ilk yarısında tek isabetli şut Rachid Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş, ikinci yarıya da Ghezzal'ın isabetli şutuyla başladı. Trabzonspor'un ilk isabetli şutu 65'te Abdülkadir Ömür ile geldi. Sonraki 5 dakikada da baskısını sürdüren Trabzonspor, Markovic ile gole yaklaştı ancak son haftaların formda kalecisi Mert Günok gole izin vermedi.



Maçın en net gol fırsatını ise 80. dakikada Trezeguet değerlendiremedi, bu pozisyonda Omar Colley'nin kale çizgisi üstündeki müdahalesi gole engel oldu.



Beşiktaş ise son anlarda Redmond ve Salih ile gole çok yaklaştı ancak Uğurcan'ın kurtarışları skoru tuttu.



100. LİG DERBİSİ 'SESSİZ'



İki takım arasındaki 100. lig randevusu golsüz sona erdi.



Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş'ın puanı 56 oldu.



Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 45'e çıkardı.



Beşiktaş, gelecek hafta HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.



TRABZONSPOR'DA TEK MÜDAHALE



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, tek oyuncu değişikliğiyle siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti.



Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, geçen hafta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın 11'inden sadece Doğucan Haspolat'ın yerine Bruno Peres'e görev verdi. Derelioğlu, sağ bek olan bu futbolcuyu orta alanda görevlendirdi.



Bordo-mavili takımda, oynaması zor olduğu açıklanan Abdülkadir Ömür iyileşmesinin ardından ilk 11'de görev alırken, Edin Visca maç kadrosunda bulunmadı.



Karadeniz ekibinde ayrıca uzun süreli sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan maç kadrosunda yer almadı.



Trabzonspor'un Mısırlı oyuncu Trezeguet ise sakatlığının ardından 3 hafta sonra maç kadroya dahil edildi.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş ise geçen haftaya göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı takımda, sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic'in yerine Gedson Fernandes, sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine de Alexandru Maxim görev yaptı.



Ligde 6 maç sonra kadroya dahil edilen Georges-Kevin N'Koudou mücadeleye yedek başladı.



HEYECANSIZ İLK 45 DAKİKA



Mücadelenin ilk yarısında tempo oldukça düşük oldu. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş tedbirli, orta sahada kalabalık ve savunmada kademeli kalınca çok pas hataları ve zayıf hücum atakları oldu. İki takım da kanatları zorladı ancak isabetsiz ortalar nedeniyle gol fırsastları oluşmadı.



İlk yarının tek isabetli şutu Rachid Ghezzal'dan geldi ancak bu şut da tehlikeli değildi ve Uğurcan Çakır rahatlıkla kontrol etti.



İKİNCİ YARI TEMPOLU BAŞLADI



İkinci yarıya iki takım da daha istekli ve hücumda daha fazla risk alarak başladı.



Beşiktaş, ilk 10 dakikada oyuna hakim oldu. Özellikle Rachid Ghezzal'ın sürüklediği hücumlarla Beşiktaş gol aradı.



MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ



Trabzonspor ise 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü aldı. 65'te Abdülkadir, üst üste güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp aşırtma denedi ancak Mert gole izin vermedi. 5 dakika sonra bu kez Markovic'in çaprazdan köşeye sert şutuna Mert müthiş uzandı ve gole engel oldu.



Baskısını sürdüren Trabzonspor, 80. dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı. Markovic'in ortasında Maxi Gomez arka direkte topu kafayla çevirdi, Trezeguet tam kale çizgisi üstünde topu ağlara göndermek üzereyken Omar Colley müthiş bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.



Trabzonspor, pozisyonlara girdikçe baskısını da artırmaya başladı. Beşiktaş da Redmond ve Muleka ile hücumda etkinliğini kontrataklarla artırdı.



UĞURCAN'DAN 1 DAKİKADA 2 KRİTİK KURTARIŞ



86. dakikada Redmond'un ceza sahası içi çaprazından vurduğu sert şutu, Uğurcan 90'dan çıkardı. 1 dakika sonra kornerde Salih'in kafa vuruşunu Uğurcan çizgi üstünden çelmeyi başardı.



SON 30 DAKİKA HEYECAN FIRTINASI



İlk 60 dakikası temposuz, son 30 dakikası ise heyecan fırtınası şeklinde geçen dev maç 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ