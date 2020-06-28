6 gollü maçta Levante'nin yüzü güldü

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Levante, evinde Real Betis'i konuk etti. Ligin orta sıralarında yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta ilk gol 21. dakikada Levanteli Borja Mayoral'dan geldi. Ev sahibi Levante 35. dakikada Enis Bardhi'nin attığı golle skor 2-0 oldu.



Estadio Camilo Cano'da oynanan mücadeldenin ilk yarısı Levante'nin 2-0'lık üstünlüğüylev tamamlanırken, ev sahibi ekip 50. dakikada Jose Luis Morales ile skoru 3-0'a taşıdı.

Bol gollü geçen maçta Levante 59. dakikada Ruben Rochina ile ağları bir kez daha havalandırdı ve farkı 4'e çıkardı.



Mücadele 4-0 devam ederken deplasman ekibi Real Betis, 70. dakikada Sergio Canales'le bir gol buldu ve skor 2-1 oldu. Karşılaşmanın bitmesine az bir süre kala Real Betis'ten Juanmi 87. dakikada takımının 2. golünü kaydetti ve farkı 2'ye indirdi.



Maç, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, Levante 41 puanla 12. sırada yer aldı. Real Betis ise 37 puanla 13. sırada yer alıyor.



La Liga'nın 33. haftasında Levante, Valladolid'e konuk olacak. Real Betis ise evinde Villareal'i ağırlayacak.







