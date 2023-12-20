Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Hoffenheim ile Darmstadt 98 karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



Hoffenheim'ın gollerini penaltıdan 14. Andrej Kramaric, 28 ve 66. dakikalarda Ihlas Bebou kaydetti.



Darmstadt 98'in golleri 23. dakikada Luca Pfeiffer ve 57 ve 85. dakikada Tim Skarke'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 24, galibiyet hasreti 9 maça çıkan Darmstadt 10 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Hoffenheim, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Darmstadt 98, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.





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