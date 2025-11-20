5 yılda 18 bin bahis; hakemlerin MASAK raporu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklaması sonrası harekete geçilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemlerin de arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nunİncelemelere göre 147 hakemin genel olarak şans oyunları sitelerine 2021-2025 yılları arasında yaklaşıkHakemlerin bahis sitelerine yaptıkları giriş çıkış yılları da mercek altına alındı. Buna göre işlem hacminin en çok 5 milyon 869 bin lirayla 2024 yılında gerçekleştiği belirlendi. Bu yıl ise 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin liralık işlem hacmine ulaşıldı.147 hakemden en çok işlem hacmine ulaşan isim, 6 bin 380 işlem sayısıyla, 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem hacmine ulaşan Erkan Arslan oldu. Arslan aynı zamanda en çok işlem sayısına ulaşan isim...Arslan'ı 284 işlem sayısıyla, 1 milyon 738 bin 572 lirayla Yasin Şen, bin 112 işlem sayısıyla 1 milyon 688 bin 222 lirayla Yakup Yapıcı izledi.Kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ve bahis oynamadığını, bahis sitesine üye olmadığını söyleyen hakem Zorbay Küçük'ün ise adına 2 işlem sayısıyla toplamda 5 bin liralık bir işlem hacminin olduğu belirtildi.Bu isimlerden Yakup Yapıcı'nın "Grand..." adlı yasa dışı bahis sitesinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığı belirlendi.Nevzat Okat'ın da dijital materyallerinin incelenmesi sonucu "betp..." ve "1xb..." isimli sitelere ait kullanıcı bilgilerini notlar kısmında tuttuğu ve yasa dışı bahis sitelerinden adına özel sms geldiği ortaya çıktı.Ahmet Kıvanç Kader'in de telefon incelemesinde 4 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıcı hesabı olduğu tespitler arasında yer aldı. Ahmet Kıvanç Kader'in de telefon incelemesinde 4 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıcı hesabı olduğu tespitler arasında yer aldı.Devam eden bahis soruşturması kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman yardımcı hakem Yakup Yazıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.