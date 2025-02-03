5 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi konusunda kulübü Wolves ile büyük oranda anlaşma sağladı. Resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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5 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!
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03 Şubat 2025 17:43
Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın...

Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ

Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.

5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

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