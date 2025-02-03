5 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın...*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ
Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.
5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.
Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ
Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.
5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.