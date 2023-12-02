5 setli maç Türk Hava Yolları'nın!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 setli maç Türk Hava Yolları'nın!
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02 Aralık 2023 18:02
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Ezgi Bektaş, Yasemin Yıldırım, Leyva, Dimitrova, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak (Berin Yıldırım, Berra Eren, Beren Yeşilırmak, Ezgi Uludağ)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Neriman Özsoy, Vasilantonaki, Kübra Akman, Macris (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Derya Güç, Melis Yılmaz)

Setler: (25-20, 25-23, 16-25, 20-25, 11-15)

Süre: 136 dakika (26, 31, 29, 29, 21)

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