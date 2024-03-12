İtalya Serie A'nın 28. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese 2-1 kazanırken goller; 47. dakikada Lorenzo Lucca ve 51. dakikada Oier Zarraga'dan geldi.



Ev sahibi Lazio'nun tek golünü ise 49. dakikada Lautaro Giannetti kendi ağlarına gönderdi. Udinese'de Nehuen Perez 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte mağlubiyet serisi 3 maça yükselen Lazio 40 puanda kalırken, Udinese puanını 27'ye yükseltmiş oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Frosinone'ye konuk olurken, Udinese evinde Torino'yu ağırlayacak.





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