İtalya Serie A'nın 28. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese 2-1 kazanırken goller; 47. dakikada Lorenzo Lucca ve 51. dakikada Oier Zarraga'dan geldi.
Ev sahibi Lazio'nun tek golünü ise 49. dakikada Lautaro Giannetti kendi ağlarına gönderdi. Udinese'de Nehuen Perez 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte mağlubiyet serisi 3 maça yükselen Lazio 40 puanda kalırken, Udinese puanını 27'ye yükseltmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Frosinone'ye konuk olurken, Udinese evinde Torino'yu ağırlayacak.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese 2-1 kazanırken goller; 47. dakikada Lorenzo Lucca ve 51. dakikada Oier Zarraga'dan geldi.
Ev sahibi Lazio'nun tek golünü ise 49. dakikada Lautaro Giannetti kendi ağlarına gönderdi. Udinese'de Nehuen Perez 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte mağlubiyet serisi 3 maça yükselen Lazio 40 puanda kalırken, Udinese puanını 27'ye yükseltmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Frosinone'ye konuk olurken, Udinese evinde Torino'yu ağırlayacak.
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