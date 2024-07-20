3. Lig ekibi Aliağa FK'ya golcü kanat

TFF 3'üncü Lig'in iddialı takımlarından Aliağa Futbol Kulübü, transferde İstanbulspor'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Ali Nizam'ı 1 yıllığına kiraladı.
Kariyerinde daha önce kiralık olarak Karacabey Belediyespor'da da forma giyen Berk Ali, geçen sezon görev yaptığı Beyoğlu Yeniçarşıspor'da 33 maçta 10 gol attı.
Sarı-siyahlı kulüp oyuncunun transferiyle ilgili, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, İstanbulspor A.Ş.'nin kanat oyuncusu Berk Ali Nizam'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Berk Ali Nizam'a hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.
Kariyerinde daha önce kiralık olarak Karacabey Belediyespor'da da forma giyen Berk Ali, geçen sezon görev yaptığı Beyoğlu Yeniçarşıspor'da 33 maçta 10 gol attı.
Sarı-siyahlı kulüp oyuncunun transferiyle ilgili, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, İstanbulspor A.Ş.'nin kanat oyuncusu Berk Ali Nizam'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Berk Ali Nizam'a hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.
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