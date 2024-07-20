3. Lig ekibi Aliağa FK'ya golcü kanat

TFF 3'üncü Lig'in iddialı takımlarından Aliağa Futbol Kulübü, transferde İstanbulspor'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Ali Nizam'ı 1 yıllığına kiraladı.



Kariyerinde daha önce kiralık olarak Karacabey Belediyespor'da da forma giyen Berk Ali, geçen sezon görev yaptığı Beyoğlu Yeniçarşıspor'da 33 maçta 10 gol attı.



Sarı-siyahlı kulüp oyuncunun transferiyle ilgili, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, İstanbulspor A.Ş.'nin kanat oyuncusu Berk Ali Nizam'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Berk Ali Nizam'a hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.





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