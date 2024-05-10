3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etabı tamamlandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etap müsabakaları, Ankara'da gerçekleştirildi.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etap müsabakaları sona erdi.



Yarı final müsabakalarında Burhan Genç-Turgay Orak ile Yılmaz Özcan-Hakan İncekara karşılaştı ve çekişmeli mücadelelerin sonunda finale kalan isimler Yılmaz Özcan ile Burhan Genç kaldı.



Final karşılaşmasında Burhan Genç'i 40-33 yenen eski Dünya Kupası şampiyonu Yılmaz Özcan, bilardo masasında sergilediği üstün oyunu ve stratejik hamleleri ile yeniden salonlara dönüş yaptı.



Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etap müsabakalarında derece şöyle oluştu:



1. Yılmaz Özcan



2. Burhan Genç



3. Turgay Orak



3. Hakan İncekara





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