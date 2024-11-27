26 yıl sonra en iyisi: Galatasaray

Süper Lig'de 12 maçta 32 gol atan ve artı 21 averaj yakalayan Galatasaray 1998-99 sezonunun ardından en iyi performansı yakaladı.

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26 yıl sonra en iyisi: Galatasaray
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27 Kasım 2024 09:31
12 haftada aldığı 11 galibiyet ve topladığı 34 puanla Süper Lig'e tarihi bir başlangıç yapan Galatasaray özellikle hücum gücü ile dikkatleri çekiyor.

Şampiyon bitirdiği son iki sezona göre daha fazla gol yiyen ancak buna karşın çok daha üretken ve skorer bir görüntü çizen Cimbom yine önemli bir istatistiğe imza attı.

26 YIL ÖNCE 2 FAZLA AVERAJ

Süper Lig'de 12 maçta 32 gol atan ve artı 21 averaj yakalayan Galatasaray 1998-1999 sezonunun ardından en iyi performansını yakaladı. Cimbom 26 yıl önce Fatih Terim yönetiminde ilk 12 maçta 38 gol atıp artı 23 averaj yapmıştı. Ancak Galatasaray o dönem 12 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puanda kalmıştı.

TARİHİN EN İYİ İLK 12 HAFTASI

Bodrum deplasmanında 1-0 kazanarak lig tarihinin en iyi 12 haftalık performansına imza atan Okan Buruk böylece yakaladığı önemli başarılara bir yenisini daha ekledi. 

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