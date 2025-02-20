NBA'de izlenme oranlarındaki düşüş, 2025 NBA All-Star Maçı'nda da devam etti.



Pazar günü gerçekleşen organizasyon, TNT platformları genelinde ortalama 4,7 milyon izleyiciye ulaşarak, 2024'e kıyasla %13'lük bir düşüş yaşadı. Front Office Sports'tan Ryan Glasspiegel'in aktardığı verilere göre, bu rakam NBA All-Star tarihindeki en düşük ikinci izlenme oranı olarak kayıtlara geçti. En düşük izlenme oranı ise, 4,6 milyon izleyiciyle 2023'te gerçekleşmişti.



Bu yıl NBA, All-Star Maçı'nda geleneksel Doğu-Batı formatı yerine yeni bir sisteme geçerek dört takımlı bir turnuva düzenledi. Takımlardan üçünü, NBA on TNT programının yorumcuları Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith oluştururken, dördüncü ekip ise Cuma günü yapılan Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nın galibi oldu.



Finalde Charles Barkley'nin Global Stars'nı 41-25 mağlup eden Shaq's OGs ekibi, organizasyonu kazanan takım oldu. LeBron James'in son anda kadrodan çıkarılmasına rağmen Shaq'in ekibi zafere ulaştı.



