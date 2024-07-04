2024 Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçları Arjantin-Ekvador maçıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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2024 Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor
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04 Temmuz 2024 16:55
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçları cuma günü başlayacak.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonun grup aşamaları tamamlanırken, çeyrek finaller Arjantin-Ekvador maçıyla başlayacak.

Tamamlanan grup aşaması müsabakalarının ardından A Grubu'nda Arjantin ile Kanada, B Grubu'nda Venezuela ile Ekvador, C Grubu'nda Uruguay ile Panama, D Grubu'nda ise Kolombiya ile Brezilya, gruptan çıkarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de çeyrek finalde mücadele edecek.

Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Cuma:

04.00 Arjantin-Ekvador

Cumartesi:

04.00 Venezuela-Kanada

Pazar

01.00 Kolombiya-Panama

04.00 Uruguay-Brezilya

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