2021 sezonunda, maaş sınırı 30 milyon dolar civarı düşebilir

NBA'nin 2020-21 sezonu için maaş sınırının 30 milyon dolar kadar düşebileceği bildirildi.



NBA, en son 2020-21 sezonu için 115 milyon dolar ve 139 milyon dolarlık lüks vergi maaşı öngörmüştü ve bir ekibin ön ofisine göre, bu sınır 25 milyon dolar ila 30 milyon dolar kadar düşüş görebilir.



İlk sınır tahminleri, şu anda en az 1 milyar dolar ve potansiyel olarak 2 milyar dolar kadar azalması beklenen, basketbolla ilgili gelirde beklenen 8 milyar dolar üzerinden temel alındı.



Basketbola bağlı gelirde 6 milyar dolarlık standart maaş sınırı formülü kullanmanın, 2020-21 için maaş sınırı ve vergi hattı sırasıyla 95 milyon dolar ve 115 milyon dolara düşmesiyle, lig üzerinde büyük etkileri olacak.



Bu senaryoda, en az 25 takım lüks vergisi içerisinde olacak ve bu da NBA tarihinde en fazlasının bulunduğu sezon olacak.



Golden State Warriors'ın öngörülen vergi cezası olan 45 milyon dolar, serbest oyuncu döneminin başlamasından önce 160 milyon dolara yükselebilir.



Bir yönetici, ESPN'e verdiği demeçte, ligin sınırı 139 milyon dolarda tutarak ve tavanın düşmesine izin vererek, lüks vergisi sorununu çözebileceğini söyledi.



