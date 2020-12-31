2020 yılının "en"lerini seçiyoruz!

2020 yılına veda ederken Türk futbolundaki "en"leri hep beraber seçiyoruz.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
2020 yılının 'en'lerini seçiyoruz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2020 08:22
Acısıyla, tatlısıyla, daha çok acısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Hepimize uğursuz gelen 2020 yılına noktayı koyuyoruz. 2020 yılına veda ederken Türk futbolundaki "en"leri seçiyoruz.




 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için