Acısıyla, tatlısıyla, daha çok acısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Hepimize uğursuz gelen 2020 yılına noktayı koyuyoruz. 2020 yılına veda ederken Türk futbolundaki "en"leri seçiyoruz.
2020 yılının "en"lerini seçiyoruz!
2020 yılına veda ederken Türk futbolundaki "en"leri hep beraber seçiyoruz.
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31 Aralık 2020 08:22
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- 08:59 Pelkas, PAOK'tan stoper getiriyor!
- 08:49 Hagi önerdi, Galatasaray alıyor: Malaele
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- 08:22 2020 yılının "en"lerini seçiyoruz!
- 08:21 Falcao'nun 3 aylık maaşına sezona damga vurdular
- 08:07 Erol Bulut'un yeni gözdeleri eski isimleri
- 08:01 Ahmet Nur Çebi'den transferin şifresi
- 07:51 Fatih Terim'den 8.5 milyonluk kesinti planı
- 01:50 Inter, Atalanta'nın kaptanıyla el sıkıştı
- 01:26 Real Madrid 5 maçlık seriyi deplasmanda bıraktı
- 00:52 Liverpool'ün yüzü bu hafta da gülmedi
- 22:23 Fenerbahçe Beko seriye bağladı!
- 21:30 Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'ine seçildi!
- 21:29 Karagümrük'ün yıldızlarına Galatasaray ve Trabzonspor talip
- 21:08 İstanbulspor, Adana Demirspor'u 3 golle uğurladı!
- 20:49 Ismail Aissati, Denizlispor'la sözleşmesini feshetti!
- 20:38 Barcelona'da başkanlık vaadi Haaland!
- 20:33 Arsenal'in planı: Özil'i gönder, Eriksen'i al!
- 20:01 Adriano Galliani: "Balotelli, 20 günde 5 kilo verdi"
- 19:41 Beşiktaş'tan Canik Belediyespor'a 30 sayı fark
- 19:36 Tottenham-Fulham maçına Kovid-19 engeli
- 19:34 Reha Erginer: "6 puanlık maçtı"
- 19:29 Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
- 19:27 Semih Özü: "Futbolun adaleti bu"
- 19:23 Atletizmde 2020 yılında 69 Türkiye rekoru
- 19:18 Ömer Erdoğan: "1-2 transfer istiyoruz"
- 19:16 Yücel İldiz: "Sezon sonu Süper Lig!"
- 19:14 Taner Taşkın: "Gönlümde çocuklar galip"
- 19:11 Beşiktaş'tan altyapıya özel gelir kalemi
- 19:09 Antalya Bisiklet Turu, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
- 18:53 Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
- 18:52 Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 14 sayı farkla geçti!
- 18:24 Gol düellosunda kazanan Boluspor oldu!
- 18:00 TFF Süper Kupa'nın tarihi açıklandı!
- 17:43 Juventus'tan 19'luk yıldız adayı için 10 milyon euro!
- 17:34 Uğurcan Çakır, iki İtalyan devinin gündeminde!
- 16:50 Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile imzaladı!
- 16:32 Reguilon: "Mourinho ile ilgili binlerce muhteşem detay!"
- 16:28 Barcelona başkan adayı Font: "Xavi ile teknik direktörlük için anlaştık"
- 16:07 Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret
- 16:05 Beşiktaş: "Çebi'nin koronavirüs testi pozitif"
- 16:04 G League, 2021 sezonu için Orlando bubble planlarını tamamlıyor
- 15:51 Türkiye'nin en büyük atletizm salonu açılış için gün sayıyor
- 15:50 "Brooklyn, Jamal Crawford ile halen görüşüyor" iddiası!
- 15:42 Windhorst: "Zion, bubble'dan bu yana 11 kg verdi"
- 15:36 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan 720 madalya ve 11 kupa
- 15:34 Fenerbahçe forvetini buldu: Ahmed Kutucu!
- 15:28 Porzingis antrenmanlara döndü, Ocak ayında dönüşü "zor değil"
- 15:26 Karadeniz'de uçurtma sörfü sporu yaygınlaşıyor
- 15:21 Milli motosikletçiler Kovid-19'a rağmen elde edilen madalyalardan memnun
- 15:16 Erol Bulut, Mert Hakan ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı
- 15:13 Antalyaspor'dan Ersun Yanal açıklaması
- 15:08 Ümit Karan: "Tekliflerin arasından Menemenspor'u tercih ettim"
- 15:06 Redick: "CP3'ye karşı oynamayı hiç sevmiyorum"
- 15:03 Mehmet Sepil'den transfer, Süper Lig, Kulüpler Birliği ve son durum değerlendirmesi
- 14:56 FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için tören
- 14:53 Kevin Love, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak
AVRUPA'DAN FUTBOL
Inter, Atalanta'nın kaptanıyla el sıkıştı
Real Madrid 5 maçlık seriyi deplasmanda bıraktı
Liverpool'ün yüzü bu hafta da gülmedi
Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'ine seçildi!
Barcelona'da başkanlık vaadi Haaland!
Arsenal'in planı: Özil'i gönder, Eriksen'i al!
Tottenham-Fulham maçına Kovid-19 engeli
Juventus'tan 19'luk yıldız adayı için 10 milyon euro!
Reguilon: "Mourinho ile ilgili binlerce muhteşem detay!"
Barcelona başkan adayı Font: "Xavi ile teknik direktörlük için anlaştık"
Cristiano Ronaldo sosyal medyada 500 milyona koşuyor
Fransa'da yılın 11'i! Zeki 11'de! Burak ve Yusuf...
İngiltere Premier Lig "kepenkleri" kapatabilir!
Nainggolan yeniden Cagliari'ye dönüyor
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