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2018'in Afrikalı En İyi Futbolcusu Salah

Liverpool forması giyen Mısırlı Salah, yılın Afrikalı futbolcusu ödülünü peş peşe 2. defa kazandı

Kaynak: Sporx.com ve AA
2018'in Afrikalı En İyi Futbolcusu Salah
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09 Ocak 2019 00:09
 İngiliz kulübü Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, üst üste 2. kez yılın Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyon'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü.

2018'in En İyi Afrikalı Genç Futbolcusu ödülünün sahibi ise Dortmund'dan Achraf Hakimi oldu. Ayrıca, en iyi 11 de seçildi. 

İlk kez 1992'de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler, 4'er kezle Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure oldu.









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